Amor fuera de tiempo

Título original: Sidelined: The QB and Me
Dirección: Justin Wu
Guion: Crystal Ferreiro y Mary Gulino (basado en una novela de Tay Marley)
Elenco: Siena Agudong, Noah Beck, Drew Ray Tanner, James Van Der Beek, Deborah Cox, Asia Lizardo, Jake Foy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 99 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:20; 20:00 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00; 19:30 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:30; 20:45 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:00; 17:20 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).