Nada es lo que parece 3

Título original: Now You See Me: Now You Don’t
Dirección: Ruben Fleischer
Guion: Paul Wernick, Rhett Reese, Seth Grahame-Smith y Michael Lesslie
Elenco: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 112 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10; 19:40 (en español); 13:00; 15:40; 18:20; 21:00; 21:20 (subtitulada). Premier, 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 16:15 (en español); 14:00; 18:30; 20:45 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:00; 16:15; 18:30 (en español); 20:45 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 21:10 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:15; 21:10 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 16:45; 19:00 (en español); 21:15 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 17:00; 19:30 (en español); 22:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:50 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:20 (en español).