Cine y TV
15 de noviembre de 2025 - 17:35

Perfect Blue

Una joven cantante renuncia al grupo de música pop que integraba para comenzar su carrera como actriz, pero se hunde en una crisis de identidad mientras la amenaza de un acosador se cierne sobre ella.

Por ABC Color

Dirección: Satoshi Kon

Guion: Sadayuki Murai (basado en una novela de Yoshikazu Takeuchi)

Elenco: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Masaaki Okura, Yosuke Akimoto, Yoku Shioya, Hideyuki Hori, Emi Shinohara

Calificación: Para mayores de 16 años

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 81 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19.30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:45 (subtitulada).