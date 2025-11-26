“Arder en la Frontera” presenta en Ciudad del Este una proyección especial de “El Príncipe de Nanawa”

La Muestra Arder en la Frontera y CineArt se unen para presentar una función especial de El Príncipe de Nanawa, la película dirigida por Clarisa Navas que podrá verse gratuitamente este miércoles 26 de noviembre, a las 19:00, en CineArt del Shopping Zuni.

La jornada contará con la presencia de Lucas Olivares, uno de los realizadores de la obra, quien participará de un conversatorio posterior para compartir detalles sobre el proceso de creación del film, cuya duración total es de tres horas y media e incluye un intermedio de diez minutos.

La película tuvo su estreno mundial en el prestigioso festival Visions du Réel, en Suiza, uno de los espacios centrales del cine documental contemporáneo, donde obtuvo el premio principal a largometrajes documentales. Su relato acompaña la amistad entre los realizadores y un niño al que conocieron en el cruce de Nanawa, en la frontera entre Paraguay y Argentina.

Lo que empezó como un encuentro casual se convirtió en una observación prolongada a lo largo de diez años, registrando el paso de la infancia a la adultez del protagonista y construyendo una carta de amor a la humanidad, la resiliencia y la nobleza.

La función forma parte de la Muestra Arder en la Frontera, que desde hace cuatro años se desarrolla simultáneamente en Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú y Ciudad del Este, con el objetivo de difundir y poner en diálogo el cine latinoamericano contemporáneo. El encuentro se caracteriza por su apuesta por la innovación formal y por una mirada crítica y sensible sobre el mundo, rasgos que lo han convertido en un espacio de referencia para realizadores y públicos de la región.

Desde su primera edición en 2022, Arder en la Frontera se ha consolidado como un punto de encuentro entre arte, política y comunidad. Nacida en el ámbito universitario, dentro del curso de Cine y Audiovisual de la UNILA, la muestra reúne cada año películas de todo el continente en un formato no competitivo, combinando títulos locales e independientes bajo una curaduría colectiva que celebra la diversidad estética, política y emocional de las obras.

La dirección artística y la curaduría están a cargo de Nico Luna, mientras que la producción es responsabilidad de Arturo Maciel Flecha por Paraguay, junto a Ñandutí Cine y Claroscuro Cine por Brasil, además de Alexia Portillo y Guadalupe Anaya por Argentina. Esta articulación trinacional sostiene la red de colaboración que da vida a la muestra y a su programación anual, disponible en Instagram en la cuenta @muestra_arder.