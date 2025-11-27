Cine y TV
27 de noviembre de 2025 - 09:58

Bugonia

Una influyente mujer de negocios es secuestrada por dos hombres que están convencidos de que ella es una extraterrestre.

Por ABC Color

Dirección: Yorgos Lanthimos

Guion: Will Tracy (basado en una película de Jang Joon-hwan)

Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone, J. Carmen Galindez Barrera, Marc T. Lewis

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 118 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:40; 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:50; 18:10; 20:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:20; 20:15 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:45; 21:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 20:30; 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:15 (subtitulada).