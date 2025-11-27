Guerra oculta

Título original: Tim Ballard’s Hidden War

Dirección: Alexis Coindreau

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 96 minutos

ASUNCIÓN

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:00 (en español); 13:00; 15:00; 19:00; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:45; 17:20 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:00; 19:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:40; 19:45 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 15:20 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español).