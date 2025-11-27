“Nadie Dice Nada” agotó 4 funciones en el BCP

El programa de streaming argentino “Nadie dice Nada”, uno de los contenidos más consumidos de la plataforma Luzu TV, agotó por completo las entradas para las cuatro funciones de su show teatral en Asunción. Originalmente, el grupo había anunciado una presentación para el sábado 6 de diciembre en el Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP), pero la demanda fue tal que se sumaron rápidamente tres funciones más, las cuales se agotaron en tiempo récord.

Las presentaciones de humor, que ya fueron aclamadas durante su gira por Argentina y Uruguay, se llevarán a cabo el sábado 6 de diciembre y el domingo 7 de diciembre en las instalaciones del BCP. El equipo, encabezado por Nicolás Occhiato, y acompañado por Flor Jazmín Peña, Moni Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal, se prepara para compartir con su audiencia paraguaya la experiencia de uno de los streamings más vistos del momento.

Para calentar motores y tener un acercamiento directo con sus seguidores locales, el equipo de “Nadie dice Nada” realizará una edición especial del programa en vivo desde Paseo La Galería el viernes 5 de diciembre.

Occhiato emocionado por el éxito en Paraguay

Tras agotar las cuatro funciones en Paraguay, Nicolás Occhiato usó sus redes sociales para expresar su gratitud y destacar el éxito de “Nadie dice Nada” en nuestro país. “Están pasando muchas cosas en estos días que me tienen muy emocionado, muy movilizado... feliz y necesito contar algo acá...(sic). Hoy pasó algo impresionante... pero claro, ayer sacamos dos teatros para Paraguay y lo agotaron en diez minutos. Hoy sacamos un tercero y lo agotaron de hecho, haciendo caer la página. Y mientras estábamos haciendo la nota con Milo J sacamos un cuarto que ni lo anunciamos, no dijimos nada porque no podíamos cortar la nota para contar eso y los paraguayos lo agotaron sin siquiera contar que lo estabamos sacando a la venta, vamos a hacer cuatro teatros”, contó.

“Nadie dice Nada” es el primer programa de Luzu TV que se consolidó como una plataforma pionera en Argentina. Nacido en 2020 de la mano de Occhiato durante la pandemia, lo que comenzó como un proyecto independiente desde su casa, se transformó rápidamente en el canal líder.

Con una grilla variada y en constante crecimiento, Luzu TV hoy encabeza el ranking del streaming argentino, alcanzando picos de hasta 250.000 espectadores simultáneos en sus transmisiones en vivo y sumando millones de reproducciones en sus contenidos bajo demanda.

La visita de “Nadie dice Nada” a Paraguay, con sus cuatro funciones agotadas y su edición especial en vivo, es posible gracias al apoyo de Honor Paraguay.