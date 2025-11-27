Cine y TV
27 de noviembre de 2025 - 10:41

No alimentes a los niños

Luego de que todos los adultos mueren a causa de un virus, un grupo de niños emprende un viaje hacia el sur buscando una nueva vida, pero se encuentran con una mujer con siniestras intenciones.

Por Kike Sosa

Título original: Please Don’t Feed the Children

Dirección: Destry Allyn Spielberg

Guion: Paul Bertino

Elenco: Michelle Dockery, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Joshuah Melnick, Emma Meisel, Giancarlo Esposito, Vernon Davis

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 94 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:00 (en español); 21:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 15:15; 19:05 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:30 (en español).