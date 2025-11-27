No alimentes a los niños

Título original: Please Don’t Feed the Children

Dirección: Destry Allyn Spielberg

Guion: Paul Bertino

Elenco: Michelle Dockery, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Joshuah Melnick, Emma Meisel, Giancarlo Esposito, Vernon Davis

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 94 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:00 (en español); 21:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 15:15; 19:05 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:30 (en español).