Zootopia 2

Dirección: Jared Bush y Byron Howard

Guion: Jared Bush

Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Idris Elba, Shakira, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Macauley Culkin

Calificación: Apta para todo público

Duración: 108 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:45; 14:30; 16:25; 17:10; 19:05; 19:50 (en español). XD y D-Box , 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (en español). Premier , 14:30; 17:10; 19:50 (en español); 22:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:00; 15:10; 16:10; 17:20; 19:30; 21:40 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 15:10; 19:25; 21:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40; 15:50; 17:00; 18:00; 19:10; 20:20; 21:30 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:30; 14:40; 16:45; 17:30; 19:00; 21:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:00; 15:10; 16:10; 17:20; 19:30 (en español). 4D , 13:30; 15:40; 17:50 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:40; 14:45; 15:50; 17:00; 18:00; 19:10; 20:10; 21:15 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15; 21:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:40; 14:45; 15:50; 17:00; 18:00; 19:10; 20:10; 21:15 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 15:15; 18:00; 20:45 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00; 19:00; 20:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:15; 19:30 (en español). XD , 13:45; 16:20; 19:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:40; 15:50; 18:00; 20:10 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:15; 13:30; 14:00; 15:55; 16:10; 16:40; 18:35; 18:50; 21:30 (en español). Premier , 13:30; 16:10; 18:50; 21:30 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:00; 16:10; 18:15; 20:30 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 15:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:40; 14:45; 15:50; 17:00; 18:00; 19:10; 20:10; 21:15 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 17:00; 19:00; 19:30; 20:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 20:50 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:00; 21:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:15; 15:50; 16:50; 18:30; 21:00 (en español). XD , 21:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 15:15; 17:00; 18:45; 20:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 17:00; 19:10; 21:15 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:30; 18:15 (en español).