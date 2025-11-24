¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Of Ash and Steel (lunes 24)

Desarrolladores: Fire & Frost

Distribuidores: tinybuild

Plataforma: Windows

Un juego de rol de mundo abierto ambientado en un entorno histórico medieval de fantasía, en el que el jugador debe explorar un reino en ruinas y sobrevivir los múltiples peligros que plagan sus tierras.

Constance (lunes 24)

Desarrolladores: btf

Distribuidores: ByteRockers’ Games

Plataforma: Windows

Un desafiante juego de plataformas en 2D que, de forma similar al aclamado título de 2018 Celeste, combina intensa acción con una narrativa centrada en emociones y salud mental. La historia es protagonizada por una artista que, armada con un pincel, trata de escapar del colapso de su propia mente.

Dinopunk: The Cacops Adventure (lunes 24)

Desarrolladores: The Dude Games

Distribuidores: Meridiem Games

Plataforma: Windows

Otra propuesta de acción “retro” en 2D, inspirado en clásicos de la década de 1990, en la que un dinosaurio sufrista emprende un viaje para recuperar un valioso huevo robado.

A.I.L.A. (martes 25)

Desarrolladores: Pulsatrix Studios

Distribuidores: Fireshine Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror en primera persona en el que el jugador encarna a un hombre que se ofrece para probar una revolucionaria nueva inteligencia artificial que se alimenta de sus miedos para sumergirlo en una estremecedora pesadilla virtual.

Project Motor Racing (martes 25)

Desarrolladores: Straight4 Studios

Distribuidores: Giants Software

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un nuevo título de simulación de automovilismo desarrollado por un equipo encabezado por creador del aclamado Project CARS (2015). El juego presenta automóviles clásicos y de punta, circuitos del mundo real y una avanzada simulación de la física de la conducción.

Detective Instinct: Farewell, My Beloved (miércoles 26)

Desarrolladores: Armonica

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Una amalgama entre novela visual y juego de aventuras “point and click” que sigue a un detective mientras intenta resolver el misterio de la desaparición en un tren de una joven mujer cuya existencia ninguno de los demás pasajeros recuerda.

Bubble Bobble Sugar Dungeons (jueves 27)

Desarrolladores: Taito

Distribuidores: Arc System Works

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una nueva entrega de la icónica serie de juegos de plataformas en 2D de Taito Bubble Bobble, en la que el dragón Bub explora laberintos de golosinas que cambian cada vez que el jugador entra en ellos.

Street Racer Collection (jueves 27)

Desarrolladores: QUByte Interactive

Distribuidores: Piko Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización del título de carreras “kart” de 1994 Street Racer, una parodia de los juegos de lucha Street Fighter con mecánicas similares a las de Mario Kart.