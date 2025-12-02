Cine: “Avatar” lidera los estrenos de diciembre en Paraguay

Estas son las películas anunciadas para estreno en cines de Paraguay durante el mes de diciembre:

Five Nights at Freddy’s 2 (jueves 4)

La secuela de la exitosa adaptación al cine de la mundialmente popular serie de videojuegos de terror Five Nights at Freddy’s. Un año después de los sangrientos eventos de la primera película, Mike, su hermana Abby y Vanessa vuelven a adentrarse en los secretos de la pizzería Freddy Fazbear’s y sus letales monstruos animatrónicos. Vuelven a protagonizar Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard bajo la dirección de Emma Tammi.

Jujutsu Kaisen: Ejecución (jueves 4)

Un largometraje animado compuesto por los primeros episodios de la tercera temporada - aún por estrenarse – del éxito global japonés Jujutsu Kaisen, basado en el manga del mismo nombre del autor japonés Gege Akutami, que sigue a una organización de hechiceros que lucha por mantener al mundo a salvo de poderosas amenazas sobrenaturales.

Noche de paz, noche de horror (jueves 11)

Un “reinicio” de la saga de filmes de terror de temática navideña del mismo nombre. Luego de haber presenciado el asesinato de sus padres a manos de una persona disfrazada de Papá Noel, un hombre decide ponerse el mismo traje y emprender una misión de venganza. Protagonizada por Rohan Campbell (Halloween: La noche final) y dirigida por Mike P. Nelson.

100 metros (jueves 11)

Un filme animado japonés que adapta el manga del mismo nombre del autor Uoto. La historia se centra en la rivalidad entre dos jóvenes corredores, desde sus años en el colegio hasta su encuentro en competencias profesionales de atletismo.

Avatar: Fuego y cenizas (jueves 18)

La tercera entrega de Avatar, del legendario cineasta James Cameron, una de las sagas más taquilleras de la historia del cine. Un año después de haberse asentado con las tribus Na’vi oceánicas y haber perdido a uno de sus hijos en batalla, Jake, Neytiri y su familia enfrentan una nueva amenaza en la forma de una tribu Na’vi hostil que se alía con el coronel Quaritch y los invasores de la Tierra. Vuelven a protagonizar Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang.

Anaconda (jueves 25)

Una comedia en la que dos fans de la película de 1997 Anaconda deciden viajar a la Amazonía para filmar un “remake”, pero acaban siendo acechados por una serpiente gigante de verdad. Protagonizan Jack Black (Minecraft) y Paul Rudd (Ghostbusters: Apocalípsis fantasma) bajo la dirección de Tom Gormican.

La empleada (jueves 25)

Un thriller de suspenso basado en la novela The Housemaid de Freida McFadden. La historia sigue a una joven mujer que consigue trabajo como empleada doméstica de una familia adinerada, pero descubre que sus nuevos empleadores ocultan secretos oscuros. Protagonizada por Sydney Sweeney (Edén) y Amanda Seyfried (Mank) bajo la dirección de Paul Feig (Otro pequeño favor).