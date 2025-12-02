Documentales paraguayos obtienen premios en Buenos Aires y Viña del Mar

El documental “Kuarahy Ára: El tiempo del sol” sigue recorriendo festivales en distintos países y días pasados fue parte de la programación del Festival Internacional de Cine y Artes Documentales de Buenos Aires (Fidba).

Su director Hugo Gamarra Etcheverry acompañó la proyección del filme realizada en el Cine Atlas del Patio Bullrich, así como la ceremonia de premiación donde se alzó con dos reconocimientos.

La película obtuvo el premio al Mejor Documental de la Competencia Internacional y también el premio al Mejor Director de la Competencia Internacional, donde compitió con películas de distintos países como República Checa, Canadá, Alemania y Argentina.

El documental está inspirado en “Kuarahy Ohecha”, un trabajo del cineasta francés Dominique Dubosc, quien en la década del ‘60 filmó a una familia campesina de Caazapá. Gamarra sigue las huellas de esta producción para encontrarse con el realizador y sus protagonistas.

“Por construir con precisión un relato documental cercano y sensible, capaz de conmover e invitar a una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, el intangible valor de la memoria audiovisual y el aún vigente encanto del cine”, señaló el jurado del festival en su justificación.

El mismo estuvo conformado por el productor y showrunner Marcos Sacchetti, la productora, docente y antropóloga Paula Zyngierman, y el cineasta Leandro Colás.

Al otro lado de la Cordillera de los Andes, la película paraguaya “Bajo las banderas, el sol” participó del 37° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Allí conquistó el premio al Mejor Largometraje de la Competencia Iberoamericana de Largometraje Documental.

El filme dirigido por Juanjo Pereira fue destacado por el festival como “una obra luminosa que reconstruye la memoria desde vestigios fílmicos dispersos, reafirmando la importancia del archivo como acto político".

El jurado de dicha competencia estuvo conformado por la productora Fernanda Becerril, María José Santacreu, directora de la Cinemateca Uruguaya; y la cineasta Teresa Arredondo Lugon.