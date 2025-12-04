Five Nights at Freddy’s 2

Dirección: Emma Tammi

Guion: Scott Cawthon (basado en una serie de videojuegos de Scott Cawthon)

Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Theodus Crane, Skeet Ulrich, Mckenna Grace, Teo Briones, Wayne Knight

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 104 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50; 21:00; 22:45 (en español); 13:10; 13:30; 16:10; 19:20; 21:30 (subtitulada). XD , 14:30; 17:10 (en español); 19:50; 22:30 (subtitulada). Premier , 18:50 (en español); 13:30; 16:10; 21:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 16:05; 18:10; 21:20 (en español); 13:00; 15:05; 17:10; 19:15; 20:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:40; 14:45; 16:50; 18:35; 21:40; 22:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40; 15:50 (en español); 20:10; 22:20 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 20:00; 21:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:45; 16:00; 18:05; 20:10; 22:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:45; 15:50; 17:55; 20:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15; 20:30 (en español); 21:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:45; 15:50; 17:55; 20:00; 21:10 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 15:10; 17:15; 19:20; 21:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:45; 15:50; 17:55; 20:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15; 19:15; 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:15; 19:15; 21:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00; 19:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 20:00 (en español). XD , 13:30; 16:00; 18:30 (en español); 21:00; 22:30 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:45; 16:00; 18:05; 20:15 (en español); 22:20 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 20:45 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:45; 17:55; 20:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:45 (en español).