Paraguay Film Summit busca exhibir el potencial audiovisual de nuestro país

Ale Houston, presidente de la Federación de Industrias Creativas (FIC), detalló que este encuentro está siendo organizado conjuntamente con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), la Academia de Cine del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (Campro), entre otras organizaciones.

Un total de 20 invitados extranjeros llegarán al Paraguay Film Summit, en el que se expondrán las ventajas y beneficios de grabar en Paraguay, además de conectarlos con productoras locales.

Houston detalló que estarán llegando representantes de Disney, Warner Bros., NBC Universal, así como importantes productores ejecutivos.

La mayoría de las actividades serán encuentros cerrados, exclusivos para invitados. La agenda contempla la visita a un estudio de grabación, una reunión con rentals y un almuerzo con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del INAP.

Paneles abiertos al público

No obstante, este viernes se harán dos paneles en Cinemark desde las 9:00, con acceso gratuito, pero requiere de inscripción previa en https://goo.su/8bg0fa.

El primer panel, denominado “Inside the Stream”, estará dedicado a las tendencias globales y puertas de entrada a grandes plataformas. Los expositores serán: Kristina Rosales (Warner/HBO), Cecilia Mendonça (Disney), Diego Ramírez (64A Films), Ignacio Galliano (Flow) e Ignacio Rey (Presidente de FIPCA).

El segundo panel será “Filmar en Latam” y abordará las estrategias, incentivos e impacto de la industria del cine en la región.

Del mismo serán parte: Alan Bermejo (BTeam- España), Juan Pablo ⁠⁠Buscarini (Pampa Films - Argentina), Juan Pablo Miller (Tarea Fina - Argentina), Gabriela Sabaté (Sabaté Films - Paraguay) y Gabriela Sandoval (Storyboard Media - Chile).

“Estamos muy felices por poder desarrollar un evento de estas características y mostrar el potencial que tiene Paraguay”, expresó Houston.