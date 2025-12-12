Cortometraje “La esposa de Ramón” será estrenado en el Centro Cultural del Puerto

Jazmín Romero, Hugo Matto, Agustina Franco y Diana Frutos protagonizan este audiovisual, que fue realizado entre los años 2020 y 2024, involucrando a más de 50 profesionales.

El año pasado, “La esposa de Ramón” fue premiado como el Mejor Film del Jurado Joven y recibió una mención de honor del jurado oficial del festival Primeiro Plano 2024, celebrado en Brasil.

La trama transcurre durante la dictadura, cuando Mariela, una joven madre, recibe una cámara prestada y empieza a registrar su vida cotidiana.

Su esposo Ramón, violento y controlador, oculta una doble vida. Cuando una oferta inesperada aparece, la cámara se convierte en la herramienta que podría permitirle escapar hacia una vida de libertad.

“La esposa de Ramón” tiene una duración de 26 minutos y está inspirada en una historia familiar de Zarratea, quien inició su carrera en 2017 en las áreas de producción y asistencia de dirección de cine y publicidad. Esta es su ópera prima como directora.

Esta presentación cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo.