¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae el estreno de la tercera entrega de una popular trilogía de películas detectivescas, música de Taylor Swift en varias porciones, las obligatorias opciones navideñas de la temporada y varias propuestas de drama, romance y suspenso de distintos rincones del mundo.

Películas

Wake Up, Dead Man (Netflix)

La tercera película del director Rian Johnson sobre el detective Benoit Blanc, luego de Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion (2022). El detective Blanc se ve envuelto en un nuevo misterio que gira en torno al asesinato de un monseñor de una parroquia en una zona rural del estado de Nueva York. Daniel Craig vuelve a protagonizar y lo acompañan Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner.

Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show (Disney+)

Un nuevo documental musical que consiste en el último show de la gira mundial The Eras Tour de la cantante estadounidense Taylor Swift, que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en diciembre de 2024, e incorporó canciones del entonces reciente disco The Tortured Poets Department.

Dímelo bajito (Amazon Prime Video)

Un drama romántico español basado en la novela homónima de la autora Mercedes Ron. La película sigue a Kamila, una joven mujer que acaba en medio de un triángulo amoroso con dos hermanos, mejores amigos suyos desde la infancia. Protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales bajo la dirección de Denis Rovira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Merv (Amazon Prime Video)

Una comedia romántica estadounidense en la que una pareja recién separada acuerda llevar al perro que comparten en un viaje que acaba reviviendo los sentimientos que tienen el uno por el otro. Con Charlie Cox y Zooey Deschanel, dirigida por Jessica Swale.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuera de foco (Netflix)

Una comedia dramática indonesia sobre un actor que pierde la habilidad de actuar justo cuando obtiene un papel de alto prestigio, por lo que emprende un viaje de autodescubrimiento. Protagoniza Vino G. Bastian bajo la dirección de Ernest Prakasa.

Series

Ciudad de sombras (Netflix)

Un thriller policial español en el que un problemático inspector de la policía y una subinspectora deben trabajar juntos para esclarecer un asesinato ocurrido en un emblemático edificio. Con Isak Férriz y Verónica Echegui.

Taylor Swift: The Eras Tour – End of an Era (Disney+)

Una miniserie documental que acompaña el lanzamiento del concierto The Eras Tour: The Final Show con una mirada tras bambalinas de la gira mundial de Taylor Swift.

Hombre vs. Bebé (Netflix)

Una miniserie británica de comedia que sirve de secuela de Hombre vs. Abeja. Luego de los eventos de aquel show, Trevor es contratado para cuidar un ático en un edificio de Londres, pero descubre que también debe cuidar de un travieso bebé. Protagonizada por Rowan Atkinson.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie de fantasía basada en la serie de novelas del autor Rick Riordan sobre un adolescente estadounidense que descubre que es un semidios hijo del dios griego Poseidón, y acaba envuelto en aventuras relacionadas a otras deidades del Olimpo. Con Walker Scobell y Leah Sava Jeffries.

Accidente, temporada 2 (Netflix)

La nueva temporada de este thriller televisivo mexicano sobre las consecuencias de un accidente de tránsito que destroza las vidas de tres familias distintas. Protagonizan Ana Claudia Talancón y Sebastián Martínez.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie animada basada en la icónica saga de videojuegos Tomb Raider. La historia sigue a la aventurera y arqueóloga británica Lara Croft en aventuras relacionadas a reliquias místicas alrededor del mundo.

Record of Ragnarok, temporada 3 (Netflix)

Regresa con una nueva temporada esta serie animada japonesa basada en el manga del mismo nombre de Shinya Umemura y Takumi Fukui, sobre figuras históricas que batallan contra dioses de distintas mitologías que buscan controlar el destino de la humanidad.

Regreso al pueblo (Netflix)

Un thriller turco en el que dos hermanos y un amigo suyo encuentran una fortuna robada, lo que los hunde en una lucha por sobrevivir mientras intentan cumplir sus sueños con el dinero hallado. Con Kerem Can y Okan Yalabik.

Un papá soltero (Netflix)

Una serie india de comedia en la que un hombre encuentra un bebé abandonado en la parte trasera de su vehículo y debe aprender a convertirse en padre. Protagonizada por Kunal Khemu y Prajakta Koli.

Navidad en casa, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie noruega de comedia sobre una treintañera soltera que busca conseguir pareja a tiempo para la reunión de su familia por Navidad. Con Ida Elise Broch.

La paz de Marsella, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie policial francesa sobre un grupo de policías que intentan mantener a raya el crimen organizado en Marsella. Protagonizan Tewfik Jallab y Jeanne Goursaud.

Simon Cowell: El próximo acto (Netflix)

Una serie documental que sigue al prolífico presentador televisivo y empresario musical Simon Cowell mientras intenta establecer una nueva “boy band” y llevarla al éxito.