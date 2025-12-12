Taylor Swift estrena en Disney+ la serie documental de “The End of an Era”

Taylor Swift, nuevamente consagrada como la artista femenina más escuchada, vuelve a ubicarse en el centro de la atención global con el lanzamiento de “Taylor Swift: The End of an Era”, la serie documental que ya está disponible en Disney+.

La producción, de seis capítulos, se centra en la construcción, planificación y el frenesí detrás de The Eras Tour, considerada la gira más ambiciosa de la carrera de la cantante, que la llevó a recorrer el mundo durante más de un año.

Un recorrido íntimo por The Eras Tour

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la serie sigue a Swift en cada una de las ciudades donde se presentó entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, con el objetivo de capturar tanto la magnitud del espectáculo como el viaje emocional detrás de cada “era” que compone el show.

Además de mostrar el detrás de escena de la gira, el documental promete revelar una faceta más íntima de la artista, con momentos personales y situaciones alejadas del escenario.

Dentro de esa mirada más personal, la serie incluirá la participación de su prometido, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, quien acompañó a la cantante en varios de los conciertos registrados en el documental.

La serie documental de las eras comienza HOY ✨



Los primeros dos episodios de #TaylorSwift: The End of an Era ya están esperándote en #DisneyPlus. pic.twitter.com/LrYOqOWKj2 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 12, 2025

Estreno y horarios en Disney+

Disney+ confirmó que Taylor Swift: The End of an Era llegará a Estados Unidos a la medianoche. Debido a la diferencia horaria, los planes cambian para las fans paraguayas: los dos primeros capítulos estarán disponibles en Paraguay a partir de las 5 de la mañana de este viernes 12 de diciembre.

En simultáneo con la llegada de la serie documental, también se estrenará The Eras Tour: The Final Show, la película que registra el concierto completo en Vancouver. Esta producción incluye el set dedicado a The Tortured Poets Department (TTPD), ofreciendo otra pieza audiovisual ligada a la misma gira.

