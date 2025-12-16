Hugo Gamarra dialogará sobre el recorrido internacional de “Kuarahy Ára”

El documental paraguayo Kuarahy Ára atraviesa un destacado momento en su recorrido internacional y se posiciona como una de las producciones nacionales de mayor proyección en el circuito de festivales. En este contexto, el realizador Hugo Gamarra encabezará una charla abierta al público para reflexionar sobre el proceso creativo, los aprendizajes y las estrategias que hicieron posible la visibilidad global de la obra.

Lea más: El expenal Buen Pastor se resignifica desde la cultura

La actividad se realizará el miércoles 17 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas, en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales (Azara 845), con entrada libre y gratuita. La iniciativa es presentada por Ara Films, DOCPY e INAP, y está dirigida a cineastas, productores, estudiantes y público interesado en el audiovisual y el cine documental.

Kuarahy Ára viene de obtener importantes reconocimientos en el Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires (FIDBA), donde fue distinguido como Mejor Largometraje Internacional, mientras que Hugo Gamarra recibió el premio a Mejor Director. Estos galardones se suman a un recorrido que confirma el interés que despierta la película en audiencias y jurados internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la charla, Gamarra abordará los recursos y estrategias necesarios para posicionar una película paraguaya en festivales del exterior, así como los aprendizajes surgidos a lo largo de este proceso. El encuentro propone un espacio de intercambio y reflexión sobre las posibilidades del cine documental como herramienta artística, cultural y de proyección internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documental está inspirado en Kuarahy Ohecha, una obra realizada en la década de 1960 por el cineasta francés Dominique Dubosc, quien filmó a una familia campesina del departamento de Caazapá. A partir de ese material, Gamarra emprende una búsqueda que lo lleva a reconstruir las huellas de aquella experiencia cinematográfica, reencontrarse con su autor y con los protagonistas, y dialogar con la memoria, el tiempo y la representación audiovisual.