El expenal Buen Pastor se resignifica desde la cultura

Ayer se inauguró oficialmente la muestra artística y cultural “Memorias del Buen Pastor: 106 años de historia” en el expenal Buen Pastor, con acceso libre y gratuito para todo el público.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y el Proyecto Corazón Libre, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, la Municipalidad de Asunción a través de su Dirección General de Cultura y Turismo, el Centro de Estudios Judiciales y la financiación de la Unión Europea.

La propuesta busca resignificar este espacio, transformándolo en un territorio de encuentro ciudadano donde el arte funciona como puente para la reflexión histórica y social. El recorrido invita a revisitar más de un siglo de historias atravesadas por el encierro, la resiliencia, el patrimonio y la lucha por los derechos humanos, especialmente de las mujeres que habitaron el lugar.

La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de diciembre y ofrece una programación diversa. Uno de los ejes centrales es la fotografía, con imágenes de archivo, registros contemporáneos y producciones artísticas.

Entre ellas se destaca “Hábitat”, una muestra colectiva de fotógrafos nacionales con curaduría de Betania Ruttia, que reúne obras de Diego Pedrozo, Fran Trinidad, Javier Vera, Laila Tellechea, Luz Torrasca y Roberto Pérez.

A esto se suma la muestra “Retratadas desde adentro”, de la reconocida fotógrafa Francene Keery, que aporta una mirada íntima y sensible sobre la experiencia del encierro.

También integran la muestra las obras del proyecto “Hilos Sonoros de Esperanza”, donde mujeres privadas de libertad crearon sus piezas artesanales, impulsadas por la plataforma Estación Crear. Todo esto se podrá ver en el horario de 18:00 a 20:00.

El público también podrá participar de recorridos guiados con representación teatral bajo el título “Enigma entre rejas”, el sábado 20 y domingo 21, en funciones a las 16:00 y 18:00.

Se trata de una propuesta que combina historia, memoria y ficción. La actividad cuenta con actuaciones de Margarita Franco, Celia Escobar Schaerer y Rosa Zárate, además de la participación especial de mujeres privadas de libertad en roles de reparto. El recorrido se completa con el acompañamiento del coro Rosa Virginia.

La programación incluye, además, charlas abiertas al público que proponen espacios de diálogo y reflexión sobre memoria, género, justicia y contextos de encierro.

Especialistas y personas vinculadas a la historia del lugar abordarán mañana a las 18:00 temas como la historia del encierro en Paraguay, las miradas sobre la gestión penitenciaria, y el jueves 18 a las 18:00, sobre derechos humanos, el rol de los observatorios de derechos humanos y la situación específica de las mujeres privadas de libertad.