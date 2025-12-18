Los hermanos Russo inician la cuenta regresiva para “Avengers Doomsday”.

Los fans de Marvel coparon las redes sociales con las novedades sobre “Avengers Doomsday”. A través de Instagram, los directores de Endgame compartieron un breve clip donde se puede ver un reloj digital en cuenta regresiva.
Con este gesto, Marvel confirma que la maquinaria de promoción ha comenzado de cara al estreno mundial programado para el 18 de diciembre de 2026.
Lo que sabemos hasta ahora de “Avengers Doomsday”
Aunque los detalles de la trama se mantienen aún sin revelarse, la expectativa es total debido a varios factores clave:
- El regreso de Robert Downey Jr.: El actor que dio vida a Iron Man regresa al MCU, pero con un giro oscuro: interpretará al villano principal, Victor von Doom (Doctor Doom).
- Un elenco masivo: Se confirmó la participación de una mezcla épica de equipos, incluyendo a los nuevos Cuatro Fantásticos (Pedro Pascal, Vanessa Kirby), los Thunderbolts (Florence Pugh, Sebastian Stan) y el Capitán América de Anthony Mackie.
- Conexión con los X-Men: Los rumores y filtraciones recientes sugieren que personajes icónicos de la saga X-Men original, como el Profesor X (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen), también tendrían un rol en esta guerra multiversal.
¿Cuándo estará el primer tráiler?
La cuenta regresiva no es lo único que emociona a los fans. Diversos reportes indican que el primer adelanto oficial (de aproximadamente 1 minuto y 25 segundos) podría proyectarse en los cines a partir de mañana, acompañando el estreno de Avatar: Fire and Ash.
