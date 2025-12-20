Cortometrajes de Juanjo Pereira se exhibirán en la Sala Piloto

Tras recorrer festivales de todo el mundo con su primer largometraje “Bajo las banderas, el sol”, el cineasta paraguayo Juanjo Pereira estará hoy en la Sala Piloto (Simón Bolivar 868) compartiendo sus cuatro cortometrajes.

Desde las 19:30 se proyectarán “Perro negro” (2016), “Pokhot (2017), “Pequeños eventos en gris medio” (2019) y “El futuro imposible” (2017). Las entradas cuestan G. 20.000 y se podrán adquirir en el sitio.

Al finalizar la proyección, Pereira compartirá una charla con el público presente acerca de su labor cinematográfica.

El cineasta es Diseñador de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue el ganador de la primera edición del Premio Lumière, realizando una residencia en la Universidad de Verano de La Femis en París, Francia.

También fue parte del Berlinale Talents 2023 y del IDFA Academy 2021 del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Países Bajos; y del Málaga Talents 2023, en España.

Igualmente se desempeña como director artístico y programador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción (Asuficc).