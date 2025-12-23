¿Qué vemos este fin de semana largo? Una guía de lo nuevo en streaming

El fin de semana largo de Navidad y el feriado del viernes trae consigo la nueva temporada de una de las series animadas más populares del mundo, nuevas propuestas televisivas de Estados Unidos, España y Corea y otras novedades que garantizan que no te vas a quedar sin algo que ver en estos días.

Películas

Adiós, June (Netflix)

Un drama británico sobre cuatro hermanos que enfrentan el mayor desafío de sus vidas cuando la condición de su madre enferma comienza a empeorar poco antes de Navidad. Dirigida y protagonizada por Kate Winslet, con Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough y Helen Mirren. Disponible desde el miércoles.

Soy Frankelda (HBO Max)

Un musical animado mexicano, precuela y secuela de la serie Los sustos ocultos de Frankelda. La historia sigue a una escritora de relatos de terror que se sumerge en su propio subconsciente para enfrentar los miedos que inspiran sus cuentos. Dirigida por Arturo y Roy Ambriz. Disponible desde el viernes.

El gran viaje de tu vida (HBO Max)

Luego de su reciente paso por cines, llega a streaming este drama romántico de fantasía en el que un hombre y una mujer que se conocen por casualidad en una boda emprenden un viaje surreal por el pasado de sus vidas. Con Colin Farrell y Margot Robbie, dirigida por Kogonada. Disponible desde el viernes.

Series

Los Simpson, temporada 37 (Disney+)

Llegan a Disney+ los más nuevos episodios de la longeva serie protagonizada por la familia animada más popular en la historia de la televisión. Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie vuelven con nuevas aventuras en la ciudad de Springfield. Disponible desde el miércoles.

Innato (Netflix)

Una serie española de suspenso en el que la vida de una psicóloga parece en peligro de derrumbarse cuando su padre, un notorio asesino serial, es liberado de prisión luego de 25 años y comienzan a registrarse nuevos crímenes que coinciden con su viejo modus operandi. Protagonizada por Elena Anaya e Imanol Arias.

Toda la verdad (Disney+)

Una comedia dramática estadounidense de temática criminal, basada en hechos reales, que sigue al dueño de una librería que se convierte en investigador periodístico e intenta destapar una trama de corrupción en su ciudad. Con Ethan Hawke y Keith David. Disponible desde el viernes.

Made in Korea (Disney+)

Un drama político surcoreano que trascurre durante la década de 1970 y sigue a un ambicioso agente de la agencia coreana de inteligencia que idea una trama para amasar poder, fortuna e influencia, mientras un fiscal se dispone a combatir esa corrupción. Con Hyun Bin y Jung Woo-sung. Disponible desde el miércoles.

Cashman (Netflix)

Una serie surcoreana de acción sobre un joven con superfuerza que es perseguido por personas que intentan robarle su superpoder. Protagonizan Lee Jun-ho y Kim Hye-jun. Disponible desde el viernes.