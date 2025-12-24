Stranger Things 5: ¿a qué hora se estrena el Volumen 2 en Paraguay?

El principio del fin de Stranger Things comenzó y para los fanáticos en Paraguay, la Navidad de 2025 tendrá un sabor a nostalgia ochentera y suspenso sobrenatural.

Tras casi una década de misterios, la creación de los hermanos Duffer se encamina hacia su conclusión definitiva con el lanzamiento del Volumen 2 de la quinta temporada. Este estreno, que llega como el “regalo” principal de Netflix para este 25 de diciembre, promete elevar la escala del terror a niveles épicos, resolviendo finalmente las incógnitas que rodean al Upside Down desde aquel lejano 1983.

Para quienes planean el maratón después del brindis navideño, es fundamental marcar el reloj. En Paraguay, los nuevos episodios estarán disponibles a partir de las 22:00 del 25 de diciembre, permitiendo a los seguidores locales sumergirse en la trama antes de que termine el feriado. Esta entrega consta de tres capítulos con duración de película: “Shock Jock”, “Escape From Camazotz” y “The Bridge”, los cuales prepararán el terreno para el gran desenlace final que la plataforma tiene reservado para la noche de Año Nuevo.

Guía de episodios: Stranger Things 5 - Volumen 2

Episodio 5: “Shock Jock” Duración: 1 hora y 8 minutos.

Episodio 6: “Escape From Camazotz” (La Fuga de Camazotz) Duración: 1 hora y 15 minutos.

Episodio 7: “The Bridge” (El Puente) Duración: 1 hora y 6 minutos.

Dato importante: El cierre definitivo de la saga (el episodio final) se estrenará globalmente el próximo miércoles 31 de diciembre, cerrando un ciclo histórico para el streaming.

