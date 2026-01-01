Song Sung Blue

Dirección: Craig Brewer
Guion: Craig Brewer (basado en un documental de Greg Kohs)
Elenco: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Ella Anderson, Mustafa Shakir, Fisher Stevens, Jim Belushi, King Princess
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 132 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:40; 21:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:00; 21:35 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:15; 19:45 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 22:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00 (en español); 21:35 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:20 (subtitulada).