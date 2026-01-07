Dónde ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2026

El próximo domingo 11 de enero de 2026 el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles se vestirá de gala para recibir los Globos de Oro 2026. Esta premiación, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, es considerada la gran antesala de los Oscar y este año la competencia es feroz.

Con la humorista Nikki Glaser como maestra de ceremonias, títulos como Una batalla tras otra y la tercera temporada de The White Lotus lideran las listas de candidaturas. Para que llegues a la ceremonia con los deberes hechos, te contamos dónde podés disfrutar de las producciones nominadas desde la comodidad de tu casa.

Lea más: Globos de Oro 2026: arranca la carrera de premios del cine y la televisión

Series nominadas: los éxitos del streaming

Este año, la televisión está marcada por regresos esperados y revelaciones impactantes. Estas son las series con más nominaciones y dónde verlas:

The White Lotus (Temporada 3): La sátira social de Mike White lidera con 6 nominaciones. Podés verla en HBO Max.

Adolescencia (Adolescence): Una de las grandes revelaciones del año, con 5 nominaciones, disponible en Netflix.

Solo asesinatos en el edificio : La comedia de misterio sigue fuerte con 4 candidaturas en Disney+.

Separación (Severance): El aclamado thriller psicológico vuelve a destacar con 4 nominaciones en Apple TV+.

The Bear : Con 3 nominaciones, la cocina más estresante de la TV se encuentra en Disney+.

Hacks : La lucha generacional entre comediantes cuenta con 3 candidaturas y está disponible en HBO Max.

Black Mirror : La antología distópica de Charlie Brooker suma 3 nominaciones en Netflix.

Nadie quiere esto (Nobody Wants This): La comedia romántica del momento tiene 3 menciones en Netflix.

The Studio : La nueva apuesta de comedia de Apple TV+ debuta con 3 nominaciones.

La diplomática: El drama político de Keri Russell cuenta con 2 candidaturas en Netflix.

Películas nominadas: del cine a tu pantalla

Aunque muchas películas aún están en su ventana de exhibición en cines, varias de las favoritas ya están en streaming o están a punto de hacerlo:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy