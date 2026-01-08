Dirección: Satoshi Kon
Guion: Satoshi Kon y Seishi Minakami (basado en una novela de Yasutaka Tsutsui)
Elenco: Megumi Hayashibara, Toru Furuya, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Akio Otsuka, Koichi Yamadera, Hideyuki Tanaka
Calificación: Para mayores de 16 años
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Duración: 90 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:50 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (subtitulada).