08 de enero de 2026 - 10:12

Paprika

Paprika película

Una investigadora científica, un detective y sus aliados intentan descubrir a un misterioso terrorista que ataca los sueños de las personas.

Por ABC Color

Dirección: Satoshi Kon

Guion: Satoshi Kon y Seishi Minakami (basado en una novela de Yasutaka Tsutsui)

Elenco: Megumi Hayashibara, Toru Furuya, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Akio Otsuka, Koichi Yamadera, Hideyuki Tanaka

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 90 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:50 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (subtitulada).