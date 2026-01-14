El cineasta paraguayo Ángel Molina estrenará el corto “Bolero rojo” en Róterdam

El cineasta paraguayo Ángel Molina se prepara para viajar por primera vez al Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR), uno de los más importantes del mundo, para presentar su cortometraje “Bolero rojo”.

“Esta noticia ya sé desde junio, me estaba aguantando. Estamos felices con la noticia”, comentó Molina acerca de este estreno. Señaló que incluso ya tenían la confirmación del festival antes de la proyección que se realizó en el 21° Festival de Cine LesBiGayTrans.

Molina comentó que si bien los festivales de esta categoría exigen la exclusividad del estreno, les pareció políticamente importante realizar primero la presentación en Asunción, donde se alzó con el premio del público.

La trama presenta a una cantante Drag queen que se alista para un show cuando su novio le cuenta que es VIH positivo. El cantante lo toma con calma. Sin embargo, sus miedos emergen en escena y descubre que no es tan abierto como pensaba.

El cortometraje, coproducido entre Paraguay, Nicaragua y Francia, con producción asociada de Suiza y Noruega. Está protagonizado por Gerardo Báez, Derlis Ojeda Troche e Ino Fernández. También cuenta con las actuaciones de Héctor Silva, Emilio Barreto e Inés Guerrico.

Molina detalló que el próximo 28 de enero estará viajando rumbo a Róterdam, donde también estarán sus productoras de Nicaragua y Francia, para participar de las funciones que tendrá “Bolero rojo”.

El sábado 31 de enero se proyectará a las 15:45 en la sala Kino 3 del festival. También tendrá otra función el lunes 2 de febrero a las 18:45 en la sala LantarenVenster 3. Las entradas se pueden conseguir en la web del festival www.iffr.com.

“Voy con la intención de compartir con la gente”, sostuvo el realizador, señalando que van a tener encuentros con el público tras cada proyección.

También valoró la posibilidad que les dio el IFFR de poder estrenar primeramente el corto en Paraguay. “Es un paso importante para el corto y para mi carrera”, añadió Molina con respecto a la proyección en Róterdam, que no tendrá un carácter competitivo.

Destacó además que, a partir de la selección en el IFFR, también están teniendo propuestas para presentar “Bolero rojo” en festivales de Estados Unidos y Canadá.

El rodaje de “Bolero rojo” se realizó en Asunción y contó con la dirección de producción de Aline Moscato, la dirección de fotografía de Bruno Polidoro, el sonido directo de Martín de Lemos y la dirección de arte de Eduardo García.

El vestuario estuvo a cargo de Amancay Stumpfs, el diseño sonoro fue realizado por Marisol Cao Milán, la edición es de Emilia Vergara y el coach actoral fue realizado por Ana Ivanova.