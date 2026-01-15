Tom y Jerry: La brújula mágica

Título original: Tom & Jerry: Forbidden Compass

Dirección: Gang Zhang

Guion: Gang Zhang

Calificación: Apta para todo público

Duración: 104 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 14:40; 17:20 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:05; 17:10 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 14:30; 17:10 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:00; 15:00 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 16:30 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:00; 15:00; 19:00 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:05; 17:10 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:00; 15:00; 19:00 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:00; 15:00; 19:00 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45; 18:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:45; 19:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:45; 15:15 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:30 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:10; 15:10 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:40 (en español).