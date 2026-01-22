Estrenos en cines: terror, acción y un candidato a los Óscar llegan a Paraguay

Nada menos que cinco nuevas películas llegan este jueves a cines de Paraguay, con propuestas que van desde terror sobrenatural hasta drama deportivo, ciencia ficción y comedia negra.

Entre las novedades de la semana destaca Marty Supremo, un drama deportivo que ha sido uno de los grandes protagonistas de la presente temporada de premiaciones y se perfila como virtual candidato en los premios Óscar.

Inspirada en hechos reales, la película trascurre en la década de 1950 y sigue a un ambicioso jugador de tenis de mesa que busca convertirse en un ícono internacional del deporte.

Timothée Chalamet (Un completo desconocido) protagoniza junto a Gwyneth Paltrow (Avengers: Endgame) y Odessa A’zion (Until Dawn) bajo la dirección de Josh Safdie (Diamantes en bruto).

Chalamet ha sido galardonado en varios eventos cinematográficos - incluyendo los Globos de Oro, donde ganó la estatuilla al mejor actor en una comedia – por su trabajo en el filme.

Regreso a Silent Hill

También llega hoy a salas paraguayas Terror en Silent Hill: Regreso al infierno, la tercera adaptación al cine de la aclamada saga de videojuegos de terror Silent Hill.

Esta nueva película, que adapta el juego de 2001 Silent Hill 2, sigue a un hombre llamado James, que recibe una carta de su esposa, a quien perdió años antes, que dice que esta lo espera en el pueblo de Silent Hill. Cuando llega allí, James encuentra una ciudad sumergida en una niebla siniestra e infestada de horribles monstruos.

La película es protagonizada por Jeremy Irvine (Treadstone) y Hannah Emily Anderson (The Purge), y dirigida por el cineasta francés Christophe Gans, quien también dirigió la primera película de Silent Hill, estrenada en 2006.

El filme cuenta con una banda sonora compuesta por el músico japonés Akira Yamaoka, quien también puso música a la mayoría de los juegos de Silent Hill.

Ciencia ficción, más terror y acción irreverente

También se estrena hoy la película de ciencia ficción Sin piedad, en la que un detective de policía es acusado de haber asesinado a su esposa y debe probar su inocencia ante una inteligencia artificial que es utilizada para juzgar crímenes.

Protagonizan Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia Vol. 3) y Rebecca Ferguson (Una casa de dinamita) bajo la dirección de Timur Bekmambetov (Se busca).

También debuta hoy en Paraguay la película mexicana de terror No me sigas, que cuenta la historia de una influencer que, en su afán por alcanzar la fama, acaba atrayendo por accidente a una entidad sobrenatural maligna a su vida.

Karla Coronado protagoniza bajo la dirección de Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona.

Finalmente, llega El vengador tóxico, una comedia negra de acción que reinicia la saga de películas del mismo nombre, nacida en 1984.

La historia sigue a un limpiador de una compañía de químicos que sufre un accidente que lo trasforma en un justiciero mutante.

Protagonizan Peter Dinklage (Wicked), Jacob Tremblay (La vida de Chuck), Taylour Page (It: Bienvenidos a Derry) y Kevin Bacon (MaXXXine) bajo la dirección de por Macon Blair.

