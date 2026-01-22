Sin piedad

Título original: Mercy

Dirección: Timur Bekmambetov

Guion: Marco van Belle

Elenco: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Kylie Rogers, Kali Reis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Rafi Gavron

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 100 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:20; 22:20 (subtitulada). D-Box , 17:20; 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:15; 21:15 (en español); 13:15; 15:15; 19:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:45; 18:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 16:30; 22:00 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 14:30; 22:20 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 15:00; 17:00; 19:00; 20:55 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 15:00; 17:00; 19:00; 20:55 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:40; 19:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 15:00; 17:00; 19:00; 20:55 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:15; 17:20; 19:30 (en español); 22:00 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 15:00; 19:00; 20:55 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:50; 19:50 (en español). D-Box , 14:50; 19:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:30; 19:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 23:00 (en español).