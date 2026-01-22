Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno

Título original: Return to Silent Hill

Dirección: Christophe Gans

Guion: Christophe Gans, Sandra Vo-Anh y Will Schneider (basado en un videojuego de Konami)

Elenco: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Eve Macklin, Emily Carding, Martine Richards, Robert Strange

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 106 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40 (en español); 21:40 (subtitulada). D-Box , 13:40 (en español); 21:40 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (en español); 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:10 (en español).