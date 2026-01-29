Cine y TV
Una empleada y su jefe son los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta, donde los roles de ambos se invierten al ser ella la única con conocimientos de cómo sobrevivir.

Título original: Send Help

Dirección: Sam Raimi

Guion: Damian Shannon y Mark Swift

Elenco: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 113 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español); 22:10 (subtitulada). Premier, 16:40 (en español); 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 20:30 (en español); 13:45; 16:00; 18:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:45; 15:00; 20:00; 22:10 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 16:30; 22:15 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 19:30; 21:45 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 15:45; 18:00; 20:40 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:45; 16:00; 18:30 (en español); 20:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:30; 15:45; 18:00; 20:40 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:30; 15:45; 18:00; 20:40 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 21:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 18:00 (XD, en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15; 22:30 (subtitulada).

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 22:10 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:30; 15:45; 18:00; 20:40 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:45 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:50 (en español); 19:20 (subtitulada). Premier, 13:50 (en español); 19:20 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:45; 19:10; 22:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00; 19:00 (subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:45 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:30 (subtitulada). XD, 15:30 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 22:10 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00 (subtitulada).