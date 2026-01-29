El gran premio: A toda velocidad

Dirección: Waldemar Fast
Guion: Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton, John T. Reynolds, Ben-Alexander Safier y Joe Vitale
Elenco: Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell, Lenny Henry, Rob Beckett, Colin McFarlane
Calificación: Apta para todo público
Duración: 98 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:20; 17:40 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 16:10 (en español).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 14:00; 15:50 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:20 (en español).