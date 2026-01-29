Dirección: Chloé Zhao
Guion: Chloé Zhao y Maggie O’Farrell (basado en una novela de Maggie O’Farrell)
Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Olivia Lynes, Justine Mitchell, David Wilmot
Calificación: Para mayores de 13 años
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Duración: 125 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:15; 18:40; 22:20 (subtitulada). Premier, 13:00; 15:15; 18:40 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 15:00; 17:30; 20:00 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 18:30; 21:00 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00; 21:25 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:15; 20:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:45 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 17:30 (en español); 19:50 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:10 (subtitulada).