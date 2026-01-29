La saga Crepúsculo: Luna nueva (reestreno)

Título original: The Twilight Saga: New Moon

Dirección: Chris Weitz

Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)

Elenco: Kirsten Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, Rachelle Lefevre, Billy Burke, Peter Facinelli, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone, Michael Sheen, Dakota Fanning

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 130 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:30 (subtitulada). Premier , 21:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:40 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).