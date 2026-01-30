¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana trae el regreso de una de las series originales de Netflix más populares en todo el mundo, una nueva adición al Universo Cinematográfico de Marvel y una película de acción con dos grandes estrellas, entre otras novedades.

Series

Bridgerton, temporada 4, parte 1 (Netflix)

Se estrenan los primeros cuatro episodios de la popular serie romántica de época basada en la serie de novelas de Julia Quinn. En esta nueva temporada, el perpetuo soltero Benedict Bridgerton finalmente conoce a una mujer que parece cautivarlo, pero la relación se enfrenta a las normas de la sociedad en que ambos viven. Protagonizada por Luke Thompson, Yerin Ha y Ruth Gemmell. La segunda tanda de episodios se estrenará el 26 de febrero.

Wonder Man (Disney+)

Una nueva miniserie que trascurre en el Universo Cinematográfico de Marvel y sigue a un joven actor con superpoderes que, junto con el notorio ex terrorista falso Trevor Slattery, intenta conseguir un rol en un “remake” de una popular película de superhéroes. Con Yahya Abdul-Mateen III y Ben Kingsley.

Terapia sin filtro, temporada 3 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie estadounidense de comedia dramática sobre un psicoterapeuta quien, luego de una tragedia personal, decide tomar un nuevo enfoque en el tratamiento de sus pacientes. Protagonizan Jason Segel, Jessica Williams y Harrison Ford.

Take That (Netflix)

Una serie documental que explora desde dentro la historia del grupo británico de música pop Take That, una de las mayores “boy bands” de la década de 1990.

Películas

Equipo demolición (Amazon Prime Video)

Una película estadounidense de acción en la que dos hermanos, un policía indisciplinado y un soldado de fuerzas especiales, deben trabajar juntos para esclarecer una conspiración que llevó al asesinato de su padre en Hawái. Con Dave Bautista y Jason Momoa, dirigida por Ángel Manuel Soto.

Una carta a mi juventud (Netflix)

Un drama indonesio en el que un adolescente rebelde y un profesor forman un vínculo inesperado en un orfanato, mientras ambos intentan superar traumas de sus pasados. Protagonizada por Theo Camillo Taslim y Fendy Chow, dirigida por Sim F.