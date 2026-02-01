“El Diablo Viste a la Moda 2” reveló su primer tráiler y fecha oficial de estreno

El primer adelanto, estrenado este domingo 1 de febrero, muestra el retorno de la historia al universo glamoroso de la revista Runway. En las imágenes se puede ver nuevamente a Meryl Streep como Miranda Priestly, la poderosa editora cuyo estilo implacable definió la primera entrega.

Anne Hathaway retoma el papel de Andrea Sachs, quien reaparece en el despacho de Miranda, retomando así la compleja relación que ambas construyeron en la cinta original. Emily Blunt, por su parte, vuelve como Emily Charlton, ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel.

El tráiler también confirma la presencia de Nigel, el leal colaborador de Miranda Priestly, nuevamente interpretado por Stanley Tucci.

Rivalidad y alianzas en el mundo de la moda

De acuerdo con lo que se adelanta en el tráiler, El Diablo Viste a la Moda 2 se desarrolla en medio de una batalla profesional entre Miranda Priestly y Emily Charlton, enfrentadas por los ingresos publicitarios.

En esta nueva etapa, Emily se ha consolidado como una figura poderosa que se convierte en la principal rival de Miranda. Sin embargo, ambas se verán obligadas a aprender a trabajar juntas para evitar el declive de los medios impresos, en un contexto en el que la prensa tradicional enfrenta desafíos decisivos.

Andrea Sachs, ahora convertida en la nueva editora de especiales de Runway, se posiciona como una pieza clave en esta negociación y en los intentos por salvar la publicación.

Fecha de estreno en cines

El primer tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 confirmó la fecha oficial de estreno: la película llegará a las salas de cine el próximo 1 de mayo de 2026.

Con su lanzamiento previsto para ese día, la secuela se presenta como la continuación de una historia icónica para quienes siguen el mundo de la moda, el glamour y los dramas de oficina en una de las redacciones más famosas del cine.