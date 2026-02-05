La exitosa serie de romance gay “Más que rivales” llega a Latinoamérica

El proyecto está firmado por el director y actor canadiense Jacob Tierney. La historia forma parte de Game Changers (2018), una saga de novela romántica escrita por Rachel Reid que también ha visto como sus obras saltaban a la fama de la noche a la mañana.

El éxito para Más que rivales ha sido inesperado especialmente entre el público femenino. La serie sigue la relación durante 8 años entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos superestrellas mundiales de hockey que al principio solo tienen una relación sexual, pero que con el paso del tiempo, se convierte en algo más.

“Creo que las mujeres están, tanto en la vida real como en la cultura, expuestas constantemente a la violencia sexual. Ver cosas como esta, que en última instancia son representaciones de la vulnerabilidad masculina, puede ser muy refrescante” señaló Tierney en una entrevista con Variety sobre las numerosas fans de la serie.

La primera temporada de Más que rivales -seis episodios- ha cosechado millones de fans en los países en que se han estrenado: Canadá -es la serie más vista de 2025 de Crave, la plataforma en la que se estrenó-, Estados Unidos y Australia -países a los que llegó a través de HBO Max-.

Tras ser estrenada en Canadá el 19 de noviembre, Crave y HBO Max anunciaron el 12 de diciembre que habría una segunda temporada, que se comenzará a grabar pronto.

De camareros a los Globos de Oro

Hudson Williams y Connor Storrie, los dos actores canadienses que encarnan a los protagonistas, han pasado de trabajar como camareros a presentar premios en los Globos de Oro.

“El éxito de la serie ha sido completamente inesperado para mí”, señaló Storrie (25 años), que da vida a Rozanov, en el magazine de televisión The Today Show de NBC.

“El contenido sexual puede atraer a la gente al principio, pero la verdadera razón por la que la gente se siente atraída es por la relación entre los dos personajes”, explicó el actor sobre el gran éxito de público. La química de la pareja en pantalla es innegable.

Desde su estreno, la pareja ha hecho numerosas apariciones como presentadores de los Globos de Oro, desfilando para grandes marcas de moda y, la semana pasada, llevaron la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, que se inaugurarán el próximo viernes.

Entre sus seguidores se encuentran también políticos como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que recomendó a los habitantes de la Gran Manzana ver la serie durante el encierro provocado por la tormenta de nieve de la semana pasada.

“Es todo muy loco. Hace solo ocho meses estaba sirviendo mesas en un restaurante, un trabajo que he tenido durante 8 años”, subrayó Rozanov.

Su compañero Hudson Williams (que interpreta a Shane Hollander) tuvo el mismo trabajo hasta que la serie se comenzó a rodar. Ambos conectaron desde el primer momento: “Nos hicimos amigos desde el primer momento”, explicó en el programa de Jimmy Fallon.

“No conocía el libro antes de participar en la serie. Ni siquiera sabía que existía un género que se llamaba ‘hockey smut’”, explicó. Y es que, en el amplio y vasto mundo de las novelas románticas, existe uno género específico de historias de amor entre jugadores de hockey.

Williams señaló en el programa de televisión que una de las cosas que más valora de Más que rivales es que ofrece ejemplos de deportistas con otros modelos de masculinidad y eso es importante para las generaciones más jóvenes.

Más que rivales llega a todos los países de América Latina y Caribe en los que está disponible HBO Max el 6 de febrero, salvo en Brasil, donde se estrena el 13.