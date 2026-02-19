El descenso (reestreno)

Título original: The Descent
Dirección: Neil Marshall
Guion: Neil Marshall
Elenco: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, MyAnna Buring, Saskia Mulder, Nora-Jane Noone, Oliver Milburn
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 99 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:30 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).