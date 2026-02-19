Cine y TV
19 de febrero de 2026 - 12:35

El descenso (reestreno)

Un grupo de mujeres exploradoras de cuevas se adentra en un sistema de cavernas en el noreste de los Estados Unidos, en cuyas profundidades acaban perdidas y descubren que no están solas en la oscuridad.

Por ABC Color

Título original: The Descent

Dirección: Neil Marshall

Guion: Neil Marshall

Elenco: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, MyAnna Buring, Saskia Mulder, Nora-Jane Noone, Oliver Milburn

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 99 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).