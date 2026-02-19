Estrenan “Bandas”, película paraguaya sobre memoria y amistad en tiempos de dictadura

“Bandas” propone un reencuentro marcado por la memoria y el paso del tiempo. La historia comienza en un viejo bar asunceno, todavía vacío antes del anochecer, donde el azar vuelve a reunir a María y Benedicta, interpretadas por Olga Vallejos y Clara Benítez.

Lea más: “Narciso” celebra su estreno en la Berlinale recibiendo reseñas positivas

Una mirada basta para derribar décadas de ausencia: son ellas, las niñas que jugaban en las veredas de un barrio cualquiera de Asunción durante los años setenta, en plena dictadura paraguaya. Entonces eran Meri y Beni, las “Bandas” del barrio.

Convertidas ahora en mujeres mayores, cargan el peso de una vida atravesada por silencios y pérdidas. A través de la conversación reconstruyen su infancia, el paisaje del barrio, los vecinos y la familia, pero también la sombra persistente de un pasado doloroso.

Con la franqueza que otorgan los años, se animan a nombrar la adolescencia interrumpida y las circunstancias que las empujaron a la prostitución cuando apenas comprendían el mundo que habitaban. En ese intercambio, el dolor se vuelve compartido y las heridas encuentran validación en la empatía de quien atravesó un camino similar, sin perder el impulso vital que, como ellas mismas evocan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El abrazo final, largo y cargado de emoción, marca no solo la despedida sino también la sensación de que el tiempo ya no podrá imponerse sobre su vínculo. Al salir del bar, el aire parece distinto: el reencuentro se convierte en cimiento de una amistad que resiste.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La película cuenta con guion y dirección de Galia Giménez, producción de Natalia González Rahi y realización productora de Dani González. La dirección de luces estuvo a cargo de Santiago Schaerer, mientras que la música original fue compuesta por Emilio Corrales e incluye el tema “Mujer de Nadie”, interpretado por Rocío Robledo.

El equipo se completa con la asistencia de Mónica Ayala y Natasha Rolón, backstage de Milagro Zárate, maquillaje de Marceline Gómez, y edición y postproducción de Sebastián Domínguez.

La realización del proyecto contó con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) en su convocatoria 2025.