Marcelo Martinessi y el estreno de “Narciso” en Paraguay: “Sería ideal estrenar en abril”

Marcelo Martinessi celebró la posibilidad de vivir el estreno mundial de “Narciso” de “manera colectiva”, junto a varios de los actores, productores y miembros del equipo que están acompañando este paso de su segundo largometraje en el festival alemán.

“Fue como por primera vez juntarnos todos y, en lo personal, para mí fue ver por primera vez la película terminada. Tengo que confesar que la música se terminó hace dos semanas”, señaló el cineasta.

Agregó que, a diferencia de su ópera prima “Las Herederas”, “que era una película más íntima, esta es una película más grande, más desbordada, con más personajes”.

“Es una película que se fue armando en el proceso de hacerla ¿verdad? Con toda esta gente que está conmigo”, añadió.

En este sentido, afirmó que toda esta creación colectiva fue dando forma a este largometraje, que está siendo destacado en Berlín por su estética y por las actuaciones.

El actor Diro Romero, quien interpreta a Narciso, afirmó que la proyección realizada el martes en el Zoo Palast fue muy emotiva, con lágrimas y risas.

“Nos emocionamos muchísimo y es un regalo hermoso que esta oportunidad nos está dando acá como elenco, así que estamos pasando muy bien”, expresó.

Romero, al igual que otros actores como Belén Vierci, Natalia Cálcena y Aníbal Ortiz, señalaron que recién al ver la película tuvieron la oportunidad de ver y conocer toda la historia, ya que no habían tenido el guion completo, sino solamente sus escenas.

“Fue increíble, una forma diferente de trabajo- al menos para mí- ya que solemos tener el guion completo y sabemos lo que pasa al final de la película, pero en este caso era centrarnos en nuestro personaje y en mi caso, por lo menos a Narciso, creo que le sumó mucho para no, en el buen sentido de la palabra, contaminarse con lo que estaba sucediendo alrededor”, acotó.

“Narciso” está basada en la obra homónima de Guido Rodríguez Alcalá, inspirada a su vez en el asesinato del locutor Bernardo Aranda, ocurrido en 1959, en los primeros años de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Martinessi afirmó que lo que más le atrajo del libro de Rodríguez Alcalá fue que el escritor consiguió hacer “un libro no militante, pero una radiografía muy importante de la sociedad de los años 50”.

Recordó que en Paraguay hay muy poco registro de esa época. “El registro que existe y que queda es, más que nada, escrito o pensado desde el poder o, en menor medida, desde los medios que todavía no tenían una conciencia de recopilar la vida social del país”, acotó.

Una propuesta “más coral”

El cineasta también afirmó que en “Narciso” hay una propuesta “mas coral” que en “Las Herederas”, trasladando mayormente la acción del ámbito privado al espacio público.

“La imagen de Narciso se construye a partir de la mirada de los demás”, acotó Martinessi, destacando la influencia que tuvo la película “Teorema” de Pier Paolo Pasolini, para el desarrollo de esta idea.

“Somos un teorema del subdesarrollo, en el buen sentido de la palabra, porque estamos procurando contar algo similar. Hablando de cómo el impacto de un personaje puede afectar a los demás”, añadió.

En cuanto al estreno en Paraguay, Martinessi señaló que el deseo está en poder estrenar la película en abril, atendiendo algunos compromisos que tienen antes y después con “Narciso”.

“Está evidentemente en el deseo y en las primeras charlas”, remarcó.