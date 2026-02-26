Estrenos en cines: llega un nuevo capítulo de la saga “Scream”

El último día de estrenos del mes de febrero trae terror, historia, animación francesa y música a los cines de Paraguay.

El estreno de mayor perfil de la semana es sin duda Scream 7, la nueva entrega de la emblemática serie de películas de terror creada a mediados de la década de 1990 por el cineasta Wes Craven y el guionista Kevin Williamson.

Esta nueva película marca el regreso de la protagonista original de la saga, Sidney Prescott, quien se enfrenta a un nuevo asesino enmascarado que apunta no solo a ella, sino también a su hija.

Neve Campbell vuelve a protagonizar y Courtney Cox también regresa como la reportera Gale Weathers. Kevin Williamson, guionista original de la serie, toma el rol de director en esta séptima película.

Drama histórica y una candidata animada al Óscar

Otro estreno de la semana es Nuremberg, un drama histórico basado en el juicio a líderes de la Alemania nazi por crímenes de guerra que se llevó a cabo en esa ciudad alemana luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un psicólogo estadounidense es asignado a monitorear la salud mental de Hermann Göring, uno de los principales líderes del régimen nazi, mientras espera su juicio.

Russell Crowe (Rescate imposible) y Rami Malek (El amateur) encabezan el elenco bajo la dirección de James Vanderbilt.

Desde hoy también está en cines de Paraguay la película animada franco-belga Amélie y los secretos de la lluvia, que sigue a una niña belga que vive con su familia en Japón y desarrolla una atípica forma de comprender el mundo a su alrededor.

El filme, dirigido por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, está nominado al premio Óscar a la mejor película animada.

Y también llega hoy a cines locales el filme de terror Beezel: La devoradora de almas, en el que un incidente que involucra a un niño atrae a una siniestra presencia sobrenatural. Dirigida por Aaron Fradkin.

Dos propuestas musicales

Hoy llega también a cines de Paraguay EPiC: Elvis Presley in Concert, un documental dirigido por el cineasta australiano Baz Luhrmann – realizador del aclamado filme biográfico de 2022 Elvis – que presenta material inédito sobre el legendario cantante Elvis Presley, incluyendo entrevistas e imágenes inéditas de conciertos.

Finalmente, este fin de semana se proyectará en salas de Cinemark la película-concierto More Than We Ever Imagined, del grupo Twenty One Pilots, que presenta su actuación en Ciudad de México durante su gira mundial “The Clancy World Tour”.