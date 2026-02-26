Cine y TV
26 de febrero de 2026 - 10:31

Nuremberg

Mientras se desarrolla el juicio a líderes de la Alemania nazi por crímenes de guerra en la ciudad alemana de Nuremberg, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, un psicólogo estadounidense es asignado a monitorear la salud mental de Hermann Göring, uno de los principales líderes del régimen nazi.

Por ABC Color

Dirección: James Vanderbilt

Guion: James Vanderbilt (basado en un libro de Jack El-Hai)

Elenco: Rami Malek, Russell Crowe, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Michael Shannon, Richard E. Grant

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 148 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10; 17:30; 21:00 (subtitulada). Premier, 14:10; 17:30; 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:50; 18:40; 21:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 22:40 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:15; 18:30 (en español); 21:15 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:50; 18:40 (en español); 21:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:15; 18:00; 20:50 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:15; 18:00; 20:50 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 13:15; 18:00; 21:15 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:50 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:15 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:00; 22:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 14:00; 19:30 (en español); 22:30 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 18:30; 21:15 (en español).