Cine y TV
26 de febrero de 2026 - 10:36

EPiC: Elvis Presley in Concert

Un documental que presenta material inédito sobre el legendario cantante Elvis Presley, incluyendo entrevistas e imágenes inéditas de conciertos.

Dirección: Baz Luhrmann

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 90 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:00; 19:50; 21:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:40; 19:10 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 16:40 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:10; 21:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:45 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 15:30 (en español).