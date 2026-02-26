EPiC: Elvis Presley in Concert

Dirección: Baz Luhrmann
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 90 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:00; 19:50; 21:40 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:40; 19:10 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 16:40 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:10; 21:10 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:45 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 15:30 (en español).