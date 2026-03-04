Historias íntimas y sociales marcan la Noche de Cortos 2026

La Noche de cortos propone un recorrido por distintas temáticas y estilos, desde el documental hasta la ficción, con relatos que dialogan con la memoria, la identidad, los vínculos y las tensiones sociales.

Lea más: Ricardo Flecha: la persistencia de una voz necesaria

La programación incluye “Poha Ñana Kaaguy guive” (2025), de Angelina Martínez, un cortometraje de 10 minutos que pone el foco en el conocimiento ancestral paranaense vinculado a la medicina del bosque y su riesgo de desaparición frente a los proyectos hidroeléctricos.

También se proyectará “Grietas” (2025), de Claudia Zárate, de 18 minutos, que sigue a una joven marcada por una relación atravesada por la manipulación y el abuso emocional. A partir de recuerdos fragmentados, la protagonista reconstruye su historia hasta encontrar, en el testimonio de otra mujer, un eco que resignifica su experiencia.

En “La Esposa de Ramón” (2024), de Ximena Zarratea, con una duración de 26 minutos, la acción se sitúa en tiempos de la dictadura paraguaya. Una ama de casa comienza a filmar su rutina con una cámara prestada y, a través de ese gesto, descubre aspectos ocultos de la vida de su esposo, abriendo la posibilidad de una salida hacia la libertad.

El documental “No puedo tocar el cielo con las manos” (2025), de Dora Gómez, de 13 minutos, acompaña a una madre por las calles de Asunción mientras reflexiona sobre el exilio económico que separa a muchas mujeres de sus hijos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo profundo del río” (2025), de Gaspar Insfrán, con 20 minutos de duración, retrata la crisis existencial de una mujer que, presionada por su entorno, busca respuestas en una guía espiritual. Un presagio inquietante precipita una serie de decisiones que la obligan a revisar sus prioridades.

Por su parte, “Gallina” (2024), de Ana Arza, ambientada en el Paraguay de 1999, sitúa a un campesino ante una decisión íntima en medio de un contexto de agitación política y social.

La selección se completa con “La Pandilla de San Antonio” (2025), de Maya Riquelme, de 15 minutos, que sigue a un niño recién llegado a un barrio de Presidente Franco y su intento por integrarse a un grupo de pares, enfrentando miedos y leyendas del imaginario popular.

El voto del público

Uno de los ejes de la velada será la participación activa de los asistentes, que podrán votar por su cortometraje favorito al finalizar la función. El resultado se dará a conocer el jueves 5 de marzo, a las 20:00, durante la entrega del “Premio del público” de la Noche de cortos 2026.

De esta manera, la jornada del miércoles no solo exhibe el pulso actual del cortometraje paraguayo, sino que también invita a la audiencia a formar parte de la decisión final, consolidando un espacio de encuentro entre realizadores y espectadores.