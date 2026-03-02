Ricardo Flecha: la persistencia de una voz necesaria

La presentación estuvo a cargo de Ana Martini, Mario Ferreiro, Andrés Colmán Gutiérrez y Óscar Fadlala, quienes abordaron distintas dimensiones de la trayectoria del cantante: la voz como memoria, el compromiso político, el nuevo cancionero, la defensa de la guarania y la solidaridad constante.

Ana Martini reflexionó sobre la voz como encarnación y huella de autenticidad, y recordó el impacto que le produjo escucharlo por primera vez en plena dictadura, cuando —según describió— “todo se diluyó” y emergió una voz que transformaba el espacio y el tiempo.

Mario Ferreiro evocó los años en que el rock paraguayo y el nuevo cancionero se cruzaban en tiempos de resistencia, y destacó el compromiso militante de Flecha en escenarios y movilizaciones.

Andrés Colmán Gutiérrez subrayó el carácter histórico del libro, su dimensión multimedia y la proyección contemporánea de un artista que no se quedó en la nostalgia.

Óscar Fadlala, por su parte, habló del desapego material y la solidaridad del músico, recordando cómo siempre estuvo dispuesto a cantar en causas colectivas. La palabra trazó así un mapa de lucha, memoria, coherencia, identidad.

Flecha agradeció y fue breve, porque la contundencia llegaría con su canto. El concierto comenzó con “Despertar”, junto a Fadlala al piano y Gabriel Colmán en guitarra. Desde los primeros versos el público acompañó con aplausos en medio de la interpretación. Flecha, visiblemente emocionado, dijo que se trataba de la canción más emblemática que interpretaba con Juglares, uno de los grupos que integró. Su voz, serena y a la vez intensa, parecía poner cuerpo a todo lo que minutos antes se había dicho sobre ella.

Siguió con “¿Por qué?”, con poesía de Elvio Romero y música de Carlos Noguera. Recordó que durante la dictadura era peligroso siquiera pronunciar el nombre del poeta. La canción volvió a situar la noche en ese territorio donde arte y resistencia se cruzan.

“Pinasco”, con letra de Maneco Galeano, comenzó con un canto suave que luego fue creciendo en intensidad. Flecha evocó que tenía 17 años cuando participaba en los ensayos de Juglares y que no dudaba en decirle lo que pensaba a Maneco, sin miedo.

Interpretó también “Guaigui jepe’e” y para “Alto Paraná”, de Marilyn Morales, dejó el escenario al joven estudiante Daniel Brizueña, quien sorprendió con su voz y recibió una ovación. El gesto tuvo un sentido claro: así como a él le dieron escenario cuando era joven, ahora le tocaba abrir espacio a nuevas generaciones. Algo que hace desde siempre.

Entre canciones compartió anécdotas. Recordó una visita a Augusto Roa Bastos, cuando trepó por un balcón ante la mirada atónita de quienes estaban allí. También relató el encuentro con Mercedes Sosa, cuando le llevó el máster de un disco que aún no tenía nombre. Al explicarle que “Hermosa” era el apellido de su madre, la cantante —según contó— se emocionó y le dijo que debía llamarse “Flecha Hermosa”, con sus apellidos, como homenaje.

La guarania tuvo un lugar central con “Ka’aty” y “Kerasy”, ambas de José Asunción Flores. Más adelante llegó “Colibrí de fuego”, composición propia cuya musicalización estuvo a cargo de Hugo Ferreira. Flecha contó que se animó a escribirla, ampliando así su faceta creativa.

“No lo van a impedir (Creceremos)” reafirmó la línea de compromiso que atraviesa su trayectoria. Hacia el final, retomó el proyecto de traducciones al guaraní e interpretó “Imagine” y “Knocking on Heaven’s Door”. Antes de cantarlas, señaló que la paz es la única manera de conseguir lo que anhelamos.

La noche dejó así dos certezas: el libro fija en sus páginas una trayectoria atravesada por la lucha y la música, y el concierto demostró que esa voz sigue en movimiento. Entre memoria y presente, Ricardo Flecha volvió a situar su canto allí donde siempre estuvo: como expresión artística y como toma de posición.