Dirección: Daniel Chong

Guion: Jesse Andrews

Elenco: Piper Curda, Bobby Moynihan, Kathy Najimi, Jon Hamm, Dave Franco, Eduardo Franco, Melissa Villaseñor, Isiah Whiltock Jr.

Calificación: Apta para todo público

Duración: 105 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 14:20; 15:00; 17:20; 17:40; 19:00; 19:40 (en español); 22:20 (subtitulada). D-Box , 13:00; 17:40 (en español); 22:20 (subtitulada). Premier , 14:20; 19:00 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10; 17:20 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 14:35; 16:40; 18:45; 20:50 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:15; 15:20; 17:25; 19:30 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:20; 15:30; 17:40; 19:45 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:50; 15:55; 18:00; 20:05 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:25; 15:55; 18:00; 20:05 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 15:10; 17:15; 19:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:25; 15:55; 18:00; 20:05 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 13:25; 15:30; 17:35; 19:40 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:10; 16:00; 18:30; 19:00 (en español). XD , 13:10, 17:30; 21:50 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:25; 15:30; 17:35; 19:40 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:50; 15:55; 18:00; 20:05 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 14:40; 15:20; 16:00; 16:40; 17:00; 18:20; 19:20; 20:00; 21:20; 21:50 (en español). D-Box , 15:20; 20:00 (en español). Premier , 16:40; 21:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:15; 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:40; 16:30; 21:00 (en español). XD , 15:20; 19:40 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 14:00; 16:00; 18:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).