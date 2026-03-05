Cine y TV
La novia

En Estados Unidos en la década de 1930, una mujer fallece y es revivida a pedido del monstruo de Victor Frankenstein, quien desea una pareja. Sin embargo, la aparición de ambos seres resucitados genera caos en las calles y el submundo de Chicago.

Título original: The Bride!

Dirección: Maggie Gyllenhaal

Guion: Maggie Gyllenhaal

Elenco: Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Benning, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Julianne Hough

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 126 minutos

