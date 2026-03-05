Título original: The Bride!
Dirección: Maggie Gyllenhaal
Guion: Maggie Gyllenhaal
Elenco: Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Benning, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Julianne Hough
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 126 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:30 (XD, en español); 13:30; 19:30; 22:30 (XD, subtitulada). D-Box, 16:30 (en español); 13:30; 19:30; 22:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:30; 22:00 (en español); 13:30; 16:00; 19:30; 21:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 22:25 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 14:00; 18:30; 21:30 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 16:05 (en español); 20:45 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 16:00; 18:30; 19:30 (en español); 21:00; 22:00 (subtitulada). 4D, 14:00; 16:30; 19:00 (en español); 21:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 15:30; 18:00; 20:30 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:45; 20:45 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 15:30; 18:00; 20:30 (en español).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 19:05; 21:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00; 21:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:45; 21:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:20 (en español); 21:15 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:20; 20:00 (en español); 22:25 (subtitulada).
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 20:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:45 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 16:00 (en español).