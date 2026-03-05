La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (reestreno)

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
Dirección: Bill Condon
Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)
Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelly, Elizabeth Reaser, Billy Burke, Ashley Greene, Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 117 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (solo viernes, sábado y domingo, en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:30 (en español).