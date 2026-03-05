Cine y TV
05 de marzo de 2026 - 11:03

La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (reestreno)

Bella y el vampiro Edward finalmente se casan, pero esa unión acaba teniendo consecuencias que no solo podrían acabar con la vida de Bella, sino también desatar una crisis inédita en la sociedad vampírica.

Por ABC Color

Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

Dirección: Bill Condon

Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelly, Elizabeth Reaser, Billy Burke, Ashley Greene, Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 117 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (solo viernes, sábado y domingo, en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:30 (en español).