05 de marzo de 2026 - 10:24

Operación Sombra

Un experto en seguridad retirado que vuelve a la actividad para investigar una serie de robos perpetrados por un exconvicto.

Por ABC Color

Título original: 捕风追影

Dirección: Larry Yang

Guion: Larry Yang

Elenco: Jackie Chan, Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai, Ci Sha, Wen Junhui, Lang Yueting, Melvin Wong, Leo Wang

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 141 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:40; 21:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 15:15; 21:45 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 21:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:20; 21:10 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:20; 21:10 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 21:45 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 21:45 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).